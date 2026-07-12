Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato alle 23 di sabato davanti a un supermercato nel parcheggio di viale Repubblica. Trasportato in ospedale, è morto per le ferite riportate. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione avvenuta in strada, in un momento in cui il giovane si trovava nel piazzale del negozio. La vittima era di origine egiziana e residente in città.

È caccia all’assassino che alle 23 di sabato ha accoltellato, uccidendolo, un 19enne di origine egiziana, residente a Crema. L’omicidio è avvenuto nel piazzale del parcheggio del supermercato di viale Repubblica. La vittima, sanguinante, ha tentato di allontanarsi, ma dopo una decina di metri si è accasciata a terra. Dalle prime informazioni, il 19enne sarebbe stato raggiunto da diverse fendenti al torace. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori del 118. La disperata corsa all’ospedale Maggiore, il decesso, poco dopo la mezzanotte.Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Crema, 19enne accoltellato in strada, muore in ospedale. L'agguato davanti a un supermercato

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