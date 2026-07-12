A Olbia, in una chiesa, un messaggio automatico ha causato un allarme. Un avviso riguardante una pompa idraulica è stato frainteso e interpretato come un allarme bomba. Di conseguenza, sono stati inviati gli artificieri per verificare la situazione. La confusione ha portato a un intervento di sicurezza, che si è concluso senza incidenti. Nessuna minaccia reale è stata riscontrata durante le verifiche.

La città di Olbia è stata protagonista di un simpatico "cortocircuito comunicativo". Nella basilica di San Simplicio, un messaggio telefonico automatico è stato frainteso e così l'allarme "pompa idraulica" è diventato "allarme bomba". Immediato l'arrivo delle volanti e degli investigatori del commissariato della cittadina sarda che hanno prontamente blindato la zona circostante la Basilica., Sul posto sono arrivati anche i cinofili della polizia di frontiera e gli artificieri da Sassari. Si tratta di una procedura obbligatoria da attuare in casi come questi, anche quando l’allarme risulta poi "inesistente".Falso allarme Cosa è successo esattamente lo racconta la Nuova Sardegna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Olbia, "allarme pompa" scambiato per "allarme bomba" e in chiesa arrivano gli artificieri

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