Ogni giorno 3 ore di viaggio per andare a lavoro non posso permettermi l'affitto | la lettera di un docente

Un docente di Trapani ha scritto una lettera descrivendo le difficoltà di affrontare ogni giorno tre ore di viaggio per recarsi a Palermo, dove insegna. Ha spiegato di non potersi permettere un alloggio nella città, rendendo il tragitto quotidiano molto impegnativo. La sua testimonianza evidenzia le sfide legate alle distanze e ai costi abitativi che influenzano il bilancio familiare e le condizioni di lavoro. La lettera mette in luce le problematiche di chi lavora lontano da casa senza sufficienti risorse economiche.

Pubblichiamo la lettera di un professore di Trapani alle prese con le difficoltà di conciliare lavoro, famiglia e criticità economiche: "Viaggio ogni giorno verso Palermo perché non posso permettermi un alloggio lì. Per il trasferimento a Trapani devo abilitarmi al sostegno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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