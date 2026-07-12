Stasera alle 21:15 in Piazza Verdi si svolge il concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione ’Cesare Celsi’. L’evento conclude la prima edizione del concorso, inserito nel cartellone di Armonie Cromatiche 2026. La serata prevede esibizioni dal vivo di compositori che hanno partecipato alla competizione, caratterizzate da musica originale e ricerca artistica. Il concerto rappresenta il momento conclusivo del concorso, che ha coinvolto diversi artisti provenienti da vari paesi.

Un appuntamento che unisce talento, ricerca artistica e spettacolo dal vivo quello in programma stasera alle 21,15 in Piazza Verdi: il Concerto Finale del Concorso Internazionale di Composizione ’Cesare Celsi’, evento conclusivo della prima edizione del concorso inserito nel cartellone di Armonie Cromatiche 2026. Le opere, che arrivano da tutto il mondo, saranno interpretate dall' Orchestra Arlecchino, prima della proclamazione dei vincitori del concorso volto a promuovere la cultura musicale contemporanea. C’è soddisfazione nelle parole dell’organizzatore Roberto Navisse: "Come Orchestra Arlecchino stiamo organizzando diverse masterclass per essere conosciuti nel territorio regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi la finale del concorso musicale internazionale

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Final Round of the 2026 Michael Hill International Violin Competition

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