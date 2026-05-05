baronissi torna il concorso internazionale di esecuzione musicale

A Baronissi si torna a svolgere il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, che si terrà fino a sabato 9 maggio 2026. L’evento coinvolgerà più di 600 musicisti provenienti da diversi paesi, pronti a esibirsi nelle varie fasi del concorso. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando pubblico e partecipanti da tutto il mondo.

Baronissi si prepara ad accogliere oltre 600 musicisti provenienti da tutto il mondo. Da oggi fino a sabato 9 maggio 2026 torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi ”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione AFI Falaut ETS con il patrocinio del Comune di Baronissi e conferma la città come polo culturale di respiro internazionale. Per sei giorni, giovani interpreti e professionisti vivranno un’esperienza di confronto, crescita e dialogo attraverso la musica, linguaggio universale capace di unire culture e generazioni diverse. La Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e la Sala Astrolabio del Museo FRaC ospiteranno musicisti provenienti da Cina, Giappone, Russia, Svizzera e da tutte le regioni italiane.🔗 Leggi su Zon.it

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