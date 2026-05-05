Baronissi torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale

Da zon.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Baronissi si torna a svolgere il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, che si terrà fino a sabato 9 maggio 2026. L’evento coinvolgerà più di 600 musicisti provenienti da diversi paesi, pronti a esibirsi nelle varie fasi del concorso. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando pubblico e partecipanti da tutto il mondo.

Baronissi si prepara ad accogliere oltre 600 musicisti provenienti da tutto il mondo. Da oggi fino a sabato 9 maggio 2026 torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi ”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione AFI Falaut ETS con il patrocinio del Comune di Baronissi e conferma la città come polo culturale di respiro internazionale. Per sei giorni, giovani interpreti e professionisti vivranno un’esperienza di confronto, crescita e dialogo attraverso la musica, linguaggio universale capace di unire culture e generazioni diverse. La Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e la Sala Astrolabio del Museo FRaC ospiteranno musicisti provenienti da Cina, Giappone, Russia, Svizzera e da tutte le regioni italiane.🔗 Leggi su Zon.it

baronissi torna il concorso internazionale di esecuzione musicale
© Zon.it - Baronissi, torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale

Notizie correlate

Concorso internazionale Città di Baronissi. manifestazione al via dal 4 maggioTempo di lettura: 3 minutiSarà ancora una volta la musica a trasformare Baronissi in un polo culturale di respiro internazionale.

VIII Concorso Internazionale Città di Baronissi 2026: oltre 600 giovani musicisti iscrittiDal 4 al 9 maggio 2026 Baronissi ospita l’VIII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, con partecipanti da Cina,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Concorso Internazionale Città di Baronissi: giovani da Italia e dal mondo; Cantagiovani 2026: Salerno diventa hub della coralità giovanile, il programma; VIII Concorso Internazionale Città di Baronissi 2026: oltre 600 giovani musicisti iscritti; VIII Concorso Internazionale Città di Baronissi 2026 | oltre 600 giovani musicisti iscritti.

concorso internazionale di baronissi torna il concorsoVIII Concorso Internazionale Città di Baronissi 2026: oltre 600 giovani musicisti iscrittiDal 4 al 9 maggio 2026 Baronissi ospita l’VIII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Città di Baronissi, con partecipanti da Cina, Giappone, ... zon.it

concorso internazionale di baronissi torna il concorsoConcorso Internazionale Città di Baronissi: giovani da Italia e dal mondoSarà ancora una volta la musica a trasformare Baronissi in un polo culturale di respiro internazionale. Dal 4 al 9 maggio 2026 torna l’atteso Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Città di B ... cilentonotizie.it

Digita per trovare news e video correlati.