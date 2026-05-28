Trionfo musicale per l’istituto Toniolo al Concorso internazionale Città di Scandicci

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto hanno vinto il concorso internazionale “Città di Scandicci”. La competizione si è svolta giovedì 14 maggio e ha visto la partecipazione di diverse scuole da vari paesi. La vittoria è arrivata con un’esibizione che ha ricevuto il massimo punteggio dalla giuria. L’evento si è tenuto in una sala dedicata alla musica e ha attirato pubblico e media locali. La scuola ha celebrato il risultato con una cerimonia ufficiale.

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Pisa, 26 maggio 2026 – Giovedì 14 maggio è stata una giornata memorabile per gli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “G. Toniolo” di Pisa. La scuola è stata infatti protagonista di una straordinaria serie di successi alla 15° edizione del prestigioso Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”, una manifestazione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di giovani talenti da tutta Italia. Le diverse formazioni dell'istituto si sono distinte nelle rispettive categorie, portando a casa premi di primissimo piano che testimoniano l'eccellenza e la versatilità del percorso musicale della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Trionfo musicale per l’istituto “Toniolo” al Concorso internazionale “Città di Scandicci”
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