Trionfo musicale per l’istituto Toniolo al Concorso internazionale Città di Scandicci

Notizia in breve

Gli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto hanno vinto il concorso internazionale “Città di Scandicci”. La competizione si è svolta giovedì 14 maggio e ha visto la partecipazione di diverse scuole da vari paesi. La vittoria è arrivata con un’esibizione che ha ricevuto il massimo punteggio dalla giuria. L’evento si è tenuto in una sala dedicata alla musica e ha attirato pubblico e media locali. La scuola ha celebrato il risultato con una cerimonia ufficiale.