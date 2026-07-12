Oggi si svolge a San Severo di Arezzo un evento dedicato alle vittime di una strage nazista avvenuta il 14 luglio 1944 lungo la strada panoramica verso l’Alpe di Poti. L'iniziativa, in programma dalle 8.30 alle 13, comprende testimonianze e una passeggiata nell’area dell’eccidio. La manifestazione mira a ricordare l’episodio e coinvolge la comunità locale.

Oggi dalle 8.30 alle 13, a San Severo di Arezzo si svolgerà " Ricordo di un eccidio ", evento dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l’Alpe di Poti. L’iniziativa è inserita nel calendario di "Eventi all’Alpe di Poti" ed è organizzata da La Fattoria in Cammino Ets e dalla comunità rurale Viviamo Poti, con la collaborazione di Casa del Vento, A piccoli passi, Anpi Sezione di Arezzo, Anpi Provinciale di Arezzo e il patrocinio di Regione. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 8.30 di fronte al Cimitero di Pomaio, per la partenza di una passeggiata commemorativa verso San Severo, lungo il Sentiero Cai 35. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi il ricordo dell’eccidio a San Severo. Testimonianze e passeggiata nell’Alpe di Poti

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