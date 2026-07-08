Arezzo, 8 luglio 2026 – Domenica 12 luglio 2026, dalle ore 8.30 alle 13, a San Severo di Arezzo si svolgerà "Ricordo di un eccidio ", evento dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l'Alpe di Poti. L’iniziativa è inserita nel calendario di “Eventi all’Alpe di Poti” ed è organizzata da La Fattoria in Cammino Ets e dalla comunità rurale Viviamo Poti, con la collaborazione di Casa del Vento, A piccoli passi, Anpi Sezione di Arezzo, Anpi Provinciale di Arezzo e il patrocinio di Regione Toscana. Il mattino del 14 luglio 1944, un gruppo di quindici militari tedeschi eseguì un rastrellamento a San Severo, dove vivevano tredici famiglie di contadini, boscaioli e carbonai, in quel periodo impinguate da sfollati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 12 luglio il “Ricordo di un eccidio” a San Severo di Poti

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