Oggi si parla di latino come di una materia trascurata, considerata difficile e poco pratica. In Italia, gli studenti evitano di studiarlo, preferendo altri corsi più semplici. All’estero, invece, il latino viene ancora apprezzato e studiato con entusiasmo. La professoressa di lingue antiche spiega che nel nostro paese il latino sembra sempre dover essere giustificato, come se portasse con sé due colpe.

In Italia, dove ha le radici, ha bisogno di continue rianimazioni per dimostrare di non essere mai morto. All'estero lo (ri)scoprono più vivo che mai. Professoressa Cristina Dell'Acqua, lei che insegna lingue antiche al liceo, perché in questo Paese il latino sembra quasi doversi sempre giustificare? "Perché paga due colpe. La prima quella di essere considerato una lingua morta. La seconda, di essere faticoso. E oggi tutto ciò che comporta una fatica non è di tendenza. Ma io le contesto entrambe". Cominciamo dalla prima. È morta? "Solo se consideriamo il criterio che non è una lingua parlata comunemente e che non ci sono bambini che nascono con il latino come lingua madre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Oggi da noi è trascurato perché si evita la fatica"

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