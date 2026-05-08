Il 8 maggio 2026, a Arezzo, Floriana Croce ha annunciato il supporto a Marco Donati come candidato sindaco e la nascita della lista civica Noi Oggi per Domani. Croce ha spiegato i motivi della sua scelta e ha presentato ufficialmente la nuova lista, che si propone di sostenere la candidatura del candidato sindaco. L'annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa nella quale sono stati illustrati gli obiettivi e le motivazioni dietro questa decisione politica.

Arezzo, 8 maggio 2026 – «Vi spiego perché sostengo Marco Donati Sindaco e del perché nasce la lista civica NOI Oggi per Domani in suo appoggio», dice Floriana Croce, Noi Oggi per Domani. «Negli ultimi giorni sento spesso parlare di buoni propositi rivolti ai giovani, sottolineando l'importanza dell'ascolto, della partecipazione e dell'impegno attivo nella comunità. Questi concetti, che sembrano oggi più che mai fondamentali, non sono però una novità per me, per noi. Da dieci anni, infatti, mi dedico attivamente alla loro realizzazione attraverso un progetto che ho contribuito a fondare. Un'iniziativa nata con l'obiettivo di coinvolgere i giovani nella creazione di un futuro migliore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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