Oroscopo della settimana | Ariete evita evita reazioni impulsive Cancro tornano vecchie situazioni da affrontare Acquario l’amore regala piacevoli sorprese

Questa settimana si evidenziano energie che incoraggiano a riflettere prima di agire, con Mercurio in retromarcia nel segno del Cancro. Si segnalano questioni familiari e comunicative irrisolte, mentre i segni zodiacali devono evitare reazioni impulsive e affrontare vecchie situazioni. L’amore, per alcuni, può riservare sorprese piacevoli.

La settimana è caratterizzata da energie sottili che invitano a rallentare, rivedere e riflettere prima di agire. Mercurio continua il suo moto retrogrado nel segno del Cancro, riportando l’attenzione su questioni familiari, emotive e comunicative rimaste in sospeso. Per Cancro, Ariete, Bilancia e Capricorno sarà importante evitare decisioni affrettate, chiarire eventuali incomprensioni e concedersi il tempo necessario prima di trarre conclusioni. Il 9 luglio Venere entra in Vergine, inaugurando un clima più concreto nelle relazioni e negli affetti. L’amore si esprime attraverso gesti semplici, presenza e affidabilità, mentre cresce il desiderio di costruire rapporti autentici e duraturi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Oroscopo della settimana dal 23 febbraio all1 marzo 2026 segno per segno

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