Il film di Christopher Nolan ispirato all’Odissea uscirà il 16 luglio in Italia, con proiezioni in diversi cinema tra cui Arcadia Cinema e Sala Energia. La pellicola sarà disponibile anche in formato 70mm. La produzione ha richiesto uno sforzo notevole per ricreare il mondo dell’epopea omerica. La distribuzione prevede un’ampia diffusione nelle sale italiane.

Sale la febbre "Odissea", il 16 luglio il kolossal di Christopher Nolan ispirato all’epopea di Omero, in uscita in tutta Italia, ‘cala l’ancora’ ad Arcadia Cinema, in Sala Energia, e nel "glorioso" formato 70mm, "un’avventura immersiva, un evento imperdibile". La prima proiezione il 16 alle nove del mattino, poi una ricchissima programmazione, consultabile al sito del cinema. Grande attesa. "La pellicola è arrivata – l’annuncio l’altra mattina dalla pagina di Arcadia –: il viaggio può incominciare". Del film evento di mezza estate si sa tutto. Produzione Syncopy e distribuzione Universal Pictures, il premio Oscar Christopher Nolan porta sul grande schermo "un’opera letteraria considerata il testo di fondazione della cultura occidentale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Odissea, è già febbre da kolossal : "Che sfida ricreare quel mondo"

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Sale la febbre per il nuovo film di Christopher Nolan in sala dal 16 luglio. Con Odissea, Nolan torna alle origini del racconto occidentale portando sullo schermo il poema di Omero in una produzione di dimensioni epiche. #ANSALifestyle bit.ly/4aAGMv3 x.com

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