Udine, 25 aprile 2026 – C'è anche Tom Cruise tra gli ammiratori di Kokuho – Il maestro di kabuki, il film del regista e sceneggiatore sudcoreano-giapponese 52enne Lee Sang-il presentato al Far East Film Festival 28 e nelle nostre sale dal 30 aprile. Un kolossal di tre ore che in patria ha incassato 128 milioni di dollari dopo il passaggio a Cannes 78. Il protagonista è Kikuo, figlio di un boss della yakuza, seguito in 50 anni di vita nel suo difficile cammino nel mondo del kabuki, forma di teatro tradizionale interpretata solo da uomini anche nei ruoli femminili. Un'opera maestosa in cui arte e ambizione, amicizia e conflitto convivono nell'arco di mezzo secolo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anche Tom Cruise pazzo per "Kokuho": il kolossal sul kabuki (e la yakuza) da 128 milioni di dollari che sfida i tempi moderni

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