Odissea il kolossal di Nolan batte già un record | è il film vietato ai minori più costoso di sempre
Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, è il film vietato ai minori più costoso di sempre, battendo un record. La produzione ha richiesto un budget superiore alla media dei film simili e ha coinvolto numerose riprese e effetti speciali. Nolan ha adattato un classico della letteratura mondiale, optando per un approccio complesso e articolato. La pellicola ha già riscosso attenzione per i costi elevati e l’alta qualità tecnica. La distribuzione è prevista nelle sale di tutto il mondo nei prossimi mesi.
Quando Christopher Nolan decide di affrontare un classico della letteratura mondiale, difficilmente sceglie la strada più semplice. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il viaggio sarà molto più audace del previsto. Nuovi dettagli su Odissea rivelano una classificazione vietata ai minori e un budget mastodontico che potrebbe aver stabilito un record storico. Christopher Nolan sembra intenzionato a portare sullo schermo l'epopea di Omero senza attenuare violenza, sensualità e oscurità del racconto originale. Un colossal da record che rompe gli schemi Le nuove informazioni emerse nelle ultime ore raccontano molto della direzione intrapresa da Odissea, adattamento cinematografico del celebre poema attribuito a Omero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia
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