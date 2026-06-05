Odissea il kolossal di Nolan batte già un record | è il film vietato ai minori più costoso di sempre

Notizia in breve

Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, è il film vietato ai minori più costoso di sempre, battendo un record. La produzione ha richiesto un budget superiore alla media dei film simili e ha coinvolto numerose riprese e effetti speciali. Nolan ha adattato un classico della letteratura mondiale, optando per un approccio complesso e articolato. La pellicola ha già riscosso attenzione per i costi elevati e l’alta qualità tecnica. La distribuzione è prevista nelle sale di tutto il mondo nei prossimi mesi.