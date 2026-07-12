Flavio Oberti ha risposto alle accuse di Valentina Battistini, presidente del Comitato Regionale, che ha rimosso i vertici della Delegazione di Bergamo. Oberti ha dichiarato che le accuse sono motivate da ragioni politiche. La vicenda riguarda una controversia tra le parti nel contesto del calcio dilettanti, con Oberti che si definisce ormai ex delegato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi delle accuse o sulle eventuali implicazioni della rimozione.

CALCIO DILETTANTI. Botta e risposta. Dopo le osservazioni di Valentina Battistini, la presidente del Comitato Regionale, che ha azzerato i vertici della Delegazione di Bergamo, è arrivata la risposta di Flavio Oberti, l’ormai ex delegato. Dieci giorni dopo la brusca conclusione del suo mandato, parla Flavio Oberti. Lo fa con un lungo comunicato inviato a «L’Eco di Bergamo» - di cui qui diamo un estratto: si veda l’edizione online per il testo integrale - in cui risponde punto per punto alle osservazioni mosse da Valentina Battistini, la presidente del Comitato Regionale. «Le dichiarazioni rilasciate dalla presidente su vari organi di stampa... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Oberti non ci sta, dura replica a Battistini: «Le accuse? Sono solo per motivi politici»

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