Un guasto ai cavi ha causato l’interruzione di alcuni treni in Calabria. Il ministro dei trasporti ha espresso la speranza che non ci siano motivi politici dietro il danno ai cavi. Nel frattempo, l’assemblea di una grande società ferroviaria è stata convocata per lunedì alle 10.30, con l’obiettivo di nominare il nuovo amministratore delegato e la squadra di gestione.

Il nuovo amministratore delegato di Ferrovie? “L’assemblea di Fs è convocata per lunedì alle 10.30 e penso che ci sarà non solo il nuovo amministratore delegato ma l’intera squadra”. Così il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di evento della Lega alla Camera, rispondendo a una domanda sui vertici di Ferrovie dopo le dimissioni dell’ad Donnarumma. Nel corso della stessa conferenza, Salvini ha parlato anche della notizia dei cavi tranciati in Calabria, che hanno causato grossi disagi alla circolazione ferroviaria odierna: “Un quarto dei disagi, dei ritardi ferroviari è causato da danneggiamenti, attentati, tranci o o atti dolosi, come quello di questa mattina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Treni, Salvini su cavi tranciati in Calabria: “Spero non ci siano motivi politici”

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