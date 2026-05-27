Maldini non ci sta e replica | Considerato il mio un ‘one man show’? Cardinale si risponde da solo

Maldini ha risposto con fermezza alle accuse, affermando: «Considerato il mio un ‘one man show’? Cardinale si risponde da solo». La sua replica arriva dopo le dichiarazioni di Cardinale, che aveva commentato in modo critico il suo ruolo. Maldini ha insistito sul fatto che le sue prestazioni non sono da solo e ha sottolineato come le risposte siano arrivate direttamente da Cardinale stesso.

Maldini risponde duramente: «Considerato il mio un ‘one man show’? Cardinale si risponde da solo». Le sue parole. A margine degli Sky Inclusion Days, Paolo Maldini è tornato a parlare pubblicamente, con dichiarazioni brevi ma dal peso specifico enorme. L’ex dirigente rossonero ha replicato senza giri di parole alle recenti affermazioni di Gerry Cardinale, che nei giorni scorsi aveva escluso un suo ritorno al Milan definendo la precedente gestione un “One man show”. Una frase che non è passata inosservata e alla quale Maldini ha risposto con fermezza. Parole secche, dirette, che confermano come il rapporto tra le parti resti freddo, distante, nonostante il tempo trascorso dall’addio del dirigente simbolo dello scudetto 2022. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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MALDINI TORNEREBBE SUBITO AL MILAN CON UN'ALTRA PROPRIETÀ

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