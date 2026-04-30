Il futuro della Statale 16 cantieri in corso | La fine nel 2027 Sul progetto ' Variante' sì a commissario

Lavori in corso sulla Statale 16 tra Bari e Monopoli, con una previsione di completamento nel 2027. Sul progetto della Variante di Bari, è stato nominato un commissario per seguire l’iter e accelerare i lavori. Il percorso tra i due centri urbani vede interventi attivi e altri ancora da avviare, creando un quadro di lavori che si sviluppano nel presente e nel futuro prossimo.

Il futuro della Statale 16 a Bari e lungo il tratto che collega la città a Monopoli è ‘sospeso’ tra i lavori in corso e quelli che in futuro riguarderanno la Variante del capoluogo pugliese. In poche ore alcuni aggiornamenti hanno riguardato i due progetti, i cui iter di svolgimento e burocratico.🔗 Leggi su Baritoday.it

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