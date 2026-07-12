Nuovo look per ’Vezzosi’ e ’Combi’
Con un’ultima variazione di bilancio, la Giunta comunale ha destinato fondi per avviare la progettazione di interventi di riqualificazione sui campi sportivi 'Vezzosi' e 'Combi'. La modifica prevede risorse dedicate alla pianificazione di interventi su due impianti considerati strategici per lo sport locale. La riqualificazione del campo di calcio 'Vezzosi' e del 'Combi' di Albinia mira a migliorare le strutture sportive della zona.
Con l’ultima variazione di bilancio la Giunta comunale stanzia le risorse per avviare la progettazione di alcuni interventi. L’obiettivo dell’Amministrazione è programmare la riqualificazione di due impianti strategici per lo sport locale: il campo sportivo di calcio ’Vezzosi’ (nella foto il rendering) e il ’ Combi’ di Albinia. Nei prossimi giorni il Comune procederà all’affidamento degli incarichi di progettazione esterna, dando così avvio alla fase tecnica che consentirà di definire nel dettaglio gli interventi da realizzare. La predisposizione dei progetti costituisce un passaggio fondamentale per programmare gli investimenti futuri, individuare le risorse necessarie e candidare gli interventi a eventuali bandi regionali, nazionali o europei destinati all’impiantistica sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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