Nuovo look per ’Vezzosi’ e ’Combi’

Notizia in breve

Con un’ultima variazione di bilancio, la Giunta comunale ha destinato fondi per avviare la progettazione di interventi di riqualificazione sui campi sportivi 'Vezzosi' e 'Combi'. La modifica prevede risorse dedicate alla pianificazione di interventi su due impianti considerati strategici per lo sport locale. La riqualificazione del campo di calcio 'Vezzosi' e del 'Combi' di Albinia mira a migliorare le strutture sportive della zona.