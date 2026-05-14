Nuovo showroom BYD a San Vitaliano Nola un nuovo riferimento per l' e-mobility

È stato aperto un nuovo showroom a San Vitaliano, gestito da Autouno Group, dedicato al marchio BYD. La sede è stata progettata per mettere a disposizione dell'utenza l'offerta del marchio, che si concentra sulle tecnologie legate all’e-mobility. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e autorità locali. La nuova struttura si trova nella zona di Nola ed è rivolta a clienti interessati ai veicoli elettrici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A San Vitaliano è stata inaugurata la nuova sede di Autouno Group, uno showroom pensato per ospitare l’universo del marchio BYD, oggi tra i protagonisti della transizione verso le nuove tecnologie automotive. La nuova struttura, BYD Napoli si trova in Via Guglielmo Marconi, San Vitaliano, a circa.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nola: Michele Alfieri nuovo coordinatore CDU NOLA Michele Alfieri eletto coordinatore cittadino del Cdu a Nola alla presenza del consigliere regionale Giovanni Mensorio È Michele Alfieri il nuovo... Discovery Week: a Perugia si inaugura l'esclusivo showroom BYDUna nota concessionaria annuncia con entusiasmo l’apertura ufficiale di due nuovi showroom BYD a Perugia e Viterbo, segnando un passo strategico...