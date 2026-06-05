Triennale Trione nuovo presidente | ecco il nuovo assetto sociale

È stato annunciato il nuovo presidente della Triennale, mentre si attende di conoscere il nome del prossimo direttore artistico, dopo i rumors su De Lucchi. Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà gestire le differenti visioni dei membri e definire il futuro dell'istituzione. La nomina del presidente e le scelte sulla direzione artistica sono state ufficializzate, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sulle strategie future.

Chi sarà il nuovo direttore artistico dopo i rumors su De Lucchi?. Come riuscirà Trione a bilanciare le diverse visioni del nuovo CdA?. Quali sono i due pilastri della strategia per la nuova gestione?. Perché la conferma di Carla Morogallo è fondamentale per la continuità?.? In Breve Mandato di 4 anni per Trione con conferma di Carla Morogallo alla direzione generale. Vicepresidenza affidata a Maria Adele Porro presidente del Salone del Mobile. CdA include Stefano Zecchi, Dario Rinero, Donatella Sciuto e Davide Rampello. Trione definisce la squadra operativa entro un mese per la nuova gestione.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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TRIENNALE, VINCENZO TRIONE NUOVO PRESIDENTE, MARIA PORRO VICE

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