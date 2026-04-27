Nel quarto trimestre arriverà sul mercato la nuova motorizzazione full hybrid di Volkswagen, destinata a equipaggiare i modelli Golf e T-Roc. La versione hybrid propone due livelli di potenza, rispettivamente di 136 e 170 cavalli, e offre tre modalità di funzionamento e altrettanti profili di guida. La casa automobilistica ha annunciato questa novità come parte di un aggiornamento delle sue offerte nel segmento dei veicoli ibridi.

Consumi bassi, molto bassi, e pensieri zero. La formula è quella del full hybrid, più efficiente dell’ibrido leggero (mild) e più comoda dell’ibrido da ricaricare (plug-in), al debutto nel quarto trimestre su Volkswagen Golf e T-Roc. Complice il declino del diesel, obbligato per certi versi da norme antinquinamento sempre più severe e da un prezzo alla pompa, specie di questi tempi, più elevato rispetto alla verde, arriva la motorizzazione full hybrid su due dei modelli più popolari di Volkswagen declinata in due livelli di potenza, 136 o 170 Cv. Invece i prezzi sono ancora da definire. Golf è l’esempio più rappresentativo del modello a cui tenderà la gamma della casa di Wolfsburg da settembre in poi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen Golf e T-Roc il full hybrid arriva in autunno

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