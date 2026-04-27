Nuova Volkswagen Golf 2026 | l’ibrido senza spina cambia tutto?

Nel 2026, la Volkswagen presenta la nuova Golf, dotata di un sistema ibrido senza bisogno di collegamenti esterni. Questa versione full hybrid funziona esclusivamente senza cavi, eliminando la necessità di app o colonnine di rifornimento. La vettura si distingue per questa tecnologia, offrendo un’alternativa diversa rispetto alle soluzioni ibride tradizionali. Il modello viene annunciato come una novità nel settore automobilistico, con caratteristiche che puntano a cambiare alcune abitudini di guida.

La nuova Volkswagen Golf 2026 apre un capitolo che molti non si aspettavano: arriva il sistema full hybrid che non vuole sapere di cavi, app e colonnine. Niente plug-in, niente notti a caricare in garage. Si guida e basta. La stessa tecnologia debutta in parallelo sulla T-Roc, e Volkswagen punta tutto sul cliente che non si fida ancora dell’elettrico ma vuole consumare meno della benzina pura. Cos’è il nuovo full hybrid Volkswagen. Il sistema combina un motore termico 1.5 TSI evo2 turbo benzina con due motori elettrici: uno spinge la macchina, l’altro fa da generatore alimentato dal benzina. Il tutto su un modulo ibrido compatto montato sull’asse anteriore con un differenziale e una trasmissione a rapporto fisso.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Volkswagen Golf 9 2026 – The Next Generation of Innovation

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