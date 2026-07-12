Nuova ondata di caldo in Italia in Sardegna e Piemonte è emergenza incendi | Temporale in Veneto

In Italia, si registra un aumento delle temperature con due città in bollino rosso e sei in arancione. La Sardegna e il Piemonte sono le regioni più colpite, mentre in Veneto si è verificato un temporale. La maggior parte delle altre città si trova in giallo, con solo due in verde. La situazione delle temperature si mantiene elevata rispetto ai giorni precedenti.

Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a sei; solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla domenica in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale: oltre un terzo della popolazione francese sarà al livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso come stabilito da Météo-France in queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Terza ondata di caldo africano sull'Italia, le previsioni, quando arriva il picco

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Non solo caldo, Piemonte e Sardegna alle prese con gli incendiPiemonte e Sardegna sono state colpite da incendi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

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