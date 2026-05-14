Maltempo nuova ondata sull’Italia Allerta in 7 Regioni
Un'ulteriore ondata di maltempo ha colpito l’Italia, portando allerta gialla in sette regioni del centro e del sud. Le previsioni indicano precipitazioni intense, venti forti e temporali in diverse zone del paese. La protezione civile ha attivato le procedure di monitoraggio e allerta nelle aree più vulnerabili. Le autorità invitano alla prudenza e consigliano di evitare spostamenti non strettamente necessari nelle zone interessate dalle condizioni meteorologiche avverse.
Nuova ondata di maltempo in Italia. Allerta gialla in 7 Regioni. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maltempo, nuova ondata sull’Italia. Allerta in 7 Regioni
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