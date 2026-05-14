Maltempo nuova ondata sull’Italia Allerta in 7 Regioni

Un'ulteriore ondata di maltempo ha colpito l’Italia, portando allerta gialla in sette regioni del centro e del sud. Le previsioni indicano precipitazioni intense, venti forti e temporali in diverse zone del paese. La protezione civile ha attivato le procedure di monitoraggio e allerta nelle aree più vulnerabili. Le autorità invitano alla prudenza e consigliano di evitare spostamenti non strettamente necessari nelle zone interessate dalle condizioni meteorologiche avverse.

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Nuova ondata di maltempo in Italia. Allerta gialla in 7 Regioni. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Maltempo, nuova ondata sull’Italia. Allerta in 7 Regioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maltempo, nuova ondata sull’Italia. Allerta in 7 Regioni Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuova ondata di maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 7 regioni Leggi anche: Meteo, maltempo sull’Italia: temporali e allerta gialla in molte regioni Temi più discussi: Nuova ondata di maltempo su Bari e provincia: allerta per piogge e temporali; Pioggia, burrasca e grandine: scatta allerta gialla, 7 regioni oggi nel mirino del meteo; Nuova ondata di maltempo sul Reggiano: allerta arancione in Appennino; Meteo, ondata di maltempo con pioggia e temporali: regioni a rischio. Le previsioni. ? Nuova ondata di maltempo sull’ #Italia: temporali violenti, mareggiate e rischio tornado tra Nord e Centro ?? x.com Nuova ondata di maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in 7 regioniSulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata quindi per la giornata di oggi allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, su gran parte del Veneto e della ... adnkronos.com Grandine e neve sulle Orobie: il maltempo paralizza le valli bergamasche. Le previsioni parlano di pioggia - FotoViolenta ondata di maltempo intorno a mezzogiorno di giovedì 14 maggio tra Valle Imagna, Brembana e Orobie. Grandine e raffiche di vento a Corna Imagna, Blello e Val Brembilla, ma anche in pianura men ... ecodibergamo.it