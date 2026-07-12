Nuova Fiat Grizzly | ufficiale il SUV che sfida il Duster?

Il 11 luglio, nel giorno del 127° anniversario, Fiat ha annunciato ufficialmente due nuovi SUV chiamati Grizzly e Grizzly Fastback, destinati alle famiglie. I veicoli sono stati presentati come parte della gamma del marchio, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sul mercato di riferimento. La presentazione coincide con la celebrazione dell’anniversario della casa automobilistica.

Il regalo di compleanno se l’è fatto da sola: nel giorno del suo 127° anniversario, l’11 luglio, FIAT ha presentato ufficialmente Grizzly e Grizzly Fastback, i due nuovi SUV per famiglie che completano la gamma del marchio. Una conferma in piena regola per chi ci segue: del Grizzly e della sua sfida ai SUV low cost vi parlavamo già in aprile, quando il nome non era ancora ufficiale. Design e dimensioni. Due silhouette, una sola famiglia. Il Grizzly è il SUV classico: squadrato, muscoloso, 4,4 metri di lunghezza. Il Grizzly Fastback allunga a 4,5 metri con la coda spiovente da SUV coupé e un bagagliaio da 600 litri. Entrambi portano la nuova firma FIAT a tutta larghezza sulla coda, con la grafica a pixel dei gruppi ottici. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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FIAT GRIZZLY: il SUV che può cambiare tutto

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