Nuova Fiat Grizzly o Grizzly Fastback | quale scegliere?

Da ilgiornaledigitale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fiat ha svelato le prime immagini ufficiali di due nuovi SUV di segmento C, chiamati Grizzly e Grizzly Fastback. Entrambi sono modelli della famiglia nata con la Grande Panda, pensati per ampliare la gamma. La presentazione mostra i due veicoli con design distinti, ma ancora non sono stati comunicati dettagli tecnici o prezzi. La casa automobilistica ha pubblicato le prime foto ufficiali, senza ulteriori informazioni sui modelli.

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FIAT ha tolto i veli: la prima immagine ufficiale di Grizzly e Grizzly Fastback è arrivata oggi e mostra due nuovi SUV di segmento C, pensati per allargare la famiglia nata con la Grande Panda. Stessa piattaforma globale, due caratteri opposti: la Grizzly è il SUV verticale e spazioso per la famiglia, la Grizzly Fastback è la coupé-SUV dalla linea più dinamica. Entrambe restano sotto i 4,5 metri e saranno disponibili dal benzina all’elettrico. Ma se dovessi sceglierne una, quale fa per te? Ecco le differenze che contano davvero. Due Fiat, due idee di viaggio. A definirle è lo stesso marchio. «Grande Panda ha segnato il ritorno di FIAT nella mobilità familiare accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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