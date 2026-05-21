Recentemente, sono state presentate le prime immagini e dettagli ufficiali sui nuovi SUV di segmento C di Fiat, che prenderanno il nome di Grizzly e Grizzly Fastback. Le informazioni sono state diffuse attraverso le slide del piano strategico di Stellantis, confermando così le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Queste vetture rappresentano un passo importante per il marchio, che punta a rinnovare la propria gamma nel settore dei SUV di medie dimensioni.

Fino a ieri si rincorrevano voci e speculazioni (“Giga Panda”, “Pandissima”), ma il velo è stato finalmente sollevato: attraverso le slide ufficiali dell’ultimo piano strategico Stellantis, Fiat ha confermato che la sua nuova famiglia di SUV di segmento C si chiamerà ufficialmente Fiat Grizzly. Il progetto si sdoppierà fin da subito in due varianti distinte: la Fiat Grizzly (il SUV familiare classico) e la Fiat Grizzly Fastback (la declinazione SUV Coupé più sportiva). Ecco tutti i dettagli su come saranno, la tecnologia a bordo e quando potremo vederle su strada. Come saranno: design, dimensioni e interni. Entrambi i modelli nascono sulla piattaforma Smart Car di Stellantis (la stessa della Grande Panda, ma con un passo notevolmente allungato) e saranno prodotti nello stabilimento di Kenitra, in Marocco. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: come saranno i SUV?

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Scoop! Nuova Fiat Grizzly Fastback senza camuffature

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