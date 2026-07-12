Nuova e intensa ondata di calore | temperature e durata cosa sappiamo

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ondata di calore molto intensa sta colpendo l’Italia, con temperature che salgono di 8-10°C sopra le medie stagionali. La settimana sarà caratterizzata da giornate molto calde, con temperature massime elevate in molte zone. È la stessa ondata di calore sub-tropicale che si era verificata in passato questa estate, e si prevede che duri diversi giorni.

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Un film già visto. Tutta Italia sta per essere investita dall’ennesima ondata di calore sub-tropicale di questa stagione estiva. Si preannuncia una settimana molto calda con temperature massime che saliranno anche di 8-10°C rispetto alle medie storiche di riferimento. L’entità del caldo africano. L’afflusso dell’aria proveniente direttamente dal cuore del Sahara si intensificherà tra lunedì 13 e martedì 14 luglio. “La Sardegna risulterà la regione più calda d'Italia, con punte anche di 41-42°C sulle zone interne, 37-39°C sulle zone interne del Centro Italia e della Puglia, nonché della Sicilia, fino a 36-38°C sulla Val Padana”, affermano gli esperti di 3BMeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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