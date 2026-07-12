A Monaco di Baviera si sono conclusi i turni di qualificazione degli Europei Junior di nuoto 2026. L’Italia ha ottenuto quattro accessi in finale, con Bianca Nannucci e Francesco Volpe che si sono qualificati nei 400 stile libero. Inoltre, le staffette 4×100 misti maschile e femminile sono entrate tra le otto migliori. Le finali si svolgeranno nel pomeriggio.

L’ Italia centra quattro finali nell’ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto, in corso a Monaco di Baviera, in Germania: vanno all’ultimo atto del pomeriggio nei 400 sl Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4×100 misti staccano il biglietto tra le migliori otto sia le ragazze che i ragazzi. Nei 400 sl femminili accede all’ultimo atto Bianca Nannucci: l’azzurra fa segnare il sesto tempo assoluto delle batterie in 4’15?93. Fuori Lucrezia Domina, decima in 4’17?30, e Valentina Procaccini, 12ma in 4’18?37. Miglior crono dell’atleta neutrale Kseniia Misharina in 4’13?72, davanti alla tedesca Juliana Buttler, seconda in 4’14?04, ed all’altra atleta neutrale Sofia Diakova, terza in 4’14?10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Nannucci e Volpe in finale nei 400 sl agli Europei Junior. Ok anche le staffette 4×100 misti

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