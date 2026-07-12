LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Nannucci e Volpe in finale nei 400 sl attesa per le due staffette miste

Nella seconda batteria della staffetta 4x100 metri mista maschile ai campionati europei juniores, l’Italia schiera Remorini, Ongaro, Carapia e Lucarelli. La gara si svolge questa mattina, con quattro batterie complessive in programma. Nel frattempo, nelle finali dei 400 metri stile libero, i nuotatori italiani Nannucci e Volpe si sono qualificati per la fase finale. La manifestazione si sta svolgendo con aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45: C’è l’Italia con Remorini, Ongaro, Carapia, Lucarelli nella seconda di quattro batterie della 4×100 mista maschile 10.44: Queste le nazionali che parteciperanno alla finale della 4×100 mista femminile: Russia, Italia, Spagna, Gbr, Ungheria, Svizzera, Romania, Lituania 10.43: L’Italia con 4’08?13 vince l’ultima batteria ed entra in finale con il secondo miglior tempo. 10.42: Ai 300 Italia, Svizzera, Gbr 10.41: Ai 200 Italia, Svizzera, Gbr 10.40: Ai 100 Italia, Gbr, Grecia 10.36: La Spagna vince la seconda batteria con 4’08?19 che è il secondo tempo assoluto, seconda la Romania con 4’10?20. Ora l’Italia 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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