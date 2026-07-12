Nella gara dei 400 metri stile libero agli Europei juniores di nuoto, un nuotatore italiano si è qualificato per la finale. Tra i qualificati figurano atleti provenienti da Russia, Germania, Ungheria e Belgio, insieme all'italiano. Le finali si svolgeranno nelle prossime ore, con l'attenzione puntata anche sulle due staffette miste che attendono di sapere se si qualificheranno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.39: Queste le qualificate alla finale dei 400 stile libero: Misharina (NA), Buttler (GER), Diakova (NA), Jackl (HUN), Roth (GER), Nannucci (ITA), Szabo (HUN), Vanderlinden (BEL) 9.38:; Niente da fare per Lucrezia Doomina che chiude quinta con 4’17?38 e non sarà in finale. Vince la russa Misharina con il miglior tempo assoluto di 4’13?72. Solo Nannucci in finale per l’Italia 9.35: Quinta Domina a metà gara 9.33. Terzo posto per Bianca Nannucci che pone le basi per la qualificazione in finale con 4’15?93. Davanti a lei l’ungherese Jackl con 4’15?17 e la tedesca Roth con 4’15?39. Chiude settima Spennato con 4’27?33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Nannucci in finale nei 400 sl, attesa per le due staffette miste

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