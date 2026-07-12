Linda Noskova ha vinto Wimbledon a 21 anni, battendo Karolina Muchova in tre set. Dopo la vittoria, la tennista ceca ha preso il microfono, cercando di contenere le emozioni, e ha ringraziato la madre, scomparsa un anno fa.

Linda Noskova ha conquistato Wimbledon a 21 anni, ma il momento che resterà nella memoria non riguarda soltanto il risultato. Dopo aver battuto Karolina Muchova per 6-2, 5-7, 6-3, la tennista ceca ha preso il microfono, ha cercato di controllare l’emozione e ha ringraziato la madre scomparsa nel 2024. Un pensiero intimo e dolcissimo, arrivato nel giorno più importante della sua carriera. Linda Noskova, il trionfo a Wimbledon dopo la paura. La finale di Wimbledon 2026 era cominciata nel migliore dei modi per Linda Noskova. Sicura nei colpi e aggressiva fin dai primi scambi, la tennista ceca aveva imposto il proprio ritmo senza lasciare molto spazio alla connazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Noskova trionfa a Wimbledon, la vittoria in lacrime dedicata alla mamma scomparsa un anno fa

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Swiatek fights tears after tough Wimbledon opener | WTA 2026

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