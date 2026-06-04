Un anno dopo la scomparsa del marito, un'artista franco-iraniana è deceduta. La donna, nota per il fumetto e il film “Persepolis”, avrebbe perso la vita a causa di un senso di tristezza profonda. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause specifiche. La perdita del marito sembra aver influito significativamente sulla sua salute emotiva e fisica.

N on avrebbe retto alla morte del marito Mattias Ripa: sarebbe morta di tristezza l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film “Persepolis”. Aveva 56 anni. La notizia della scomparsa è stata data dai familiari con un comunicato all’agenzia France Presse. I registi iraniani agli Oscar: «Siamo qui solo per dare voce al nostro popolo» X Morta a 56 anni l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi. “Marjane Satrapi – si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all’agenzia AFP – è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'avrebbe uccisa la tristezza: non avrebbe retto alla scomparsa del marito un anno fa

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