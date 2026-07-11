Noskova ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon, dedicandolo alla madre scomparsa due anni fa. Ha detto di aver affrontato uno dei match più duri sia mentalmente che fisicamente, e di aver voluto mantenere la calma senza piangere. La finale si è giocata contro Karolina Muchova, sua amica e ex compagna di doppio. La vittoria è arrivata dopo un lungo e impegnativo incontro.

"E' uno dei match più difficile mentalmente e fisicamente cui abbia mai giocato. E' stato bello condividere questa finale con Karolina Muchova che è mia amica (Karolina Muchova è stata compagna di doppio, ndr). Tutti gli amici cechi non hanno oggi avuto preferenze. Grazie a mio papà, che è venuto qui. La dedica di questa vittoria va a mia mamma. Non volevo piangere". Così la ceca Linda Noskova, vincitore del titolo femminile di singolare a Wimbledon, che ha poi rivolto un bacio al cielo. "Mi sono goduta queste due settimane, non le dimenticherò mai", ha aggiunta. In tribuna ad applaudire l'ex campionessa Martina Navratilova, statunitense d'origine cecoslovacca, nove volte vincitrice a Wimbledon. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Wimbledon, Noskova dedica vittoria alla mamma deceduta due anni fa: "Non volevo piangere"

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