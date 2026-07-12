In Norvegia-Inghilterra, Bellingham riceve un 8 per la sua prestazione, mentre Haaland ottiene un 5, con poca presenza in campo. Tra gli scandinavi, spiccano Schjelderup e Nusa, mentre Nyland commette un errore decisivo. Saka e Spence contribuiscono a riaccendere gli inglesi, ma Pickford viene valutato negativamente. La partita si conclude con queste valutazioni, evidenziando le differenze di rendimento tra i giocatori delle due squadre.

Tra gli scandinavi brilla Schjelderup e Nusa, mentre Nyland commette un errore fatale. Saka e Spence rivitalizzano gli inglesi, Pickford bocciato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norvegia-Inghilterra, le pagelle: Bellingham sparviero da 8. Haaland sparisce: 5

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