Pagelle Norvegia Inghilterra | Bellingham da impazzire Schjelderup gioiello I VOTI
Nella partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026, Bellingham si è distinto con prestazioni eccezionali, mentre Schjelderup è stato valutato come un vero talento. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti della sfida tra Norvegia e Inghilterra, con particolare attenzione alle performance dei giocatori più influenti. La partita ha visto alcuni protagonisti emergere con valutazioni elevate, confermando le loro prestazioni durante l'incontro. I voti riflettono le prestazioni individuali dei calciatori nel corso della gara.
Pagelle Norvegia Inghilterra: i voti ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Pagelle Norvegia Inghilterra: i voti ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo NORVEGIA (4-3-3): Nyland 5; Ryerson 6.5 (60? Aursnes 6), Ajer 6.5, Heggem 6 (91? Ostigard sv), Wolfe 6 (90? Pedersen); Berg 6, Berge 6.5, Ødegaard 7; Sorloth 5 (68? Bobb 5.5), Haaland 5.5 (105? Strand Larsen sv), Schjelderup 7 (68? Nusa 6.5). CT: Solbakken INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 5.5; Konsa 5.5 (89? Rogers sv), Guehi 5.5, Stones 5. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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