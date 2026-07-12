Pagelle Norvegia Inghilterra | Bellingham da impazzire Schjelderup gioiello I VOTI

Notizia in breve

Nella partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026, Bellingham si è distinto con prestazioni eccezionali, mentre Schjelderup è stato valutato come un vero talento. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti della sfida tra Norvegia e Inghilterra, con particolare attenzione alle performance dei giocatori più influenti. La partita ha visto alcuni protagonisti emergere con valutazioni elevate, confermando le loro prestazioni durante l'incontro. I voti riflettono le prestazioni individuali dei calciatori nel corso della gara.