Jude Bellingham mette a segno due gol, uno di testa e uno di destro, che portano l'Inghilterra alla vittoria contro la Norvegia. La partita si conclude 2-1 e permette alla squadra di avanzare alle semifinali dei Mondiali. Haaland non si distingue, Kane delude con un tiro impreciso, mentre il portiere avversario commette un grave errore che favorisce il secondo gol inglese.

La fetta inglese dello stadio di Miami canta "Hey Jude" dei Beatles, canzone perfetta per incoronare il vero re della serata, Jude Bellingham. La sua doppietta decreta la vittoria per 2-1 dell'Inghilterra sulla Norvegia e vale il pass per la semifinale dei Mondiali. Il centrocampista del Real Madrid è l'autentico dominatore del match e fa capire chiaramente chi comanda in campo. La Norvegia passa in vantaggio con una prodezza di Schjelderup, preferito a Nusa, che pesca l'incrocio dei pali con un mancino improvviso da posizione proibitiva. Dopo 10 minuti, durante i minuti di recupero del primo tempo ci pensa Jude Bellingham a rimettere in carreggiata gli inglesi con un gol di tecnica e potenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Norvegia-Inghilterra, le pagelle: Bellingham (8) doppietta da campione, Haaland (5) non si vede, Kane (5) delude, Nyland (4,5) che pasticcio

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