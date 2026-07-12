Bellingham segna una doppietta da fuoriclasse ma quanto corre Anderson | Haaland resta in attesa disastro Nyland

Notizia in breve

Bellingham ha segnato due gol, entrambi di grande livello, mentre Anderson ha corso molto durante la partita. Haaland è rimasto in panchina, senza entrare in campo. Il portiere ha ricevuto un voto di 4,5, e nel finale ha rischiato molto durante un'uscita sotto pressione di Spence. La partita si è conclusa con alcune azioni pericolose, e la squadra avversaria ha subito un gol nel finale.