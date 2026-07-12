Bellingham segna una doppietta da fuoriclasse ma quanto corre Anderson | Haaland resta in attesa disastro Nyland
Bellingham ha segnato due gol, entrambi di grande livello, mentre Anderson ha corso molto durante la partita. Haaland è rimasto in panchina, senza entrare in campo. Il portiere ha ricevuto un voto di 4,5, e nel finale ha rischiato molto durante un'uscita sotto pressione di Spence. La partita si è conclusa con alcune azioni pericolose, e la squadra avversaria ha subito un gol nel finale.
NORVEGIA, Nyland 4,5 - Non ha bisogno di ripetere i miracoli compiuti contro il Brasile, ma solo per la minore precisione delle conclusioni. Quasi al 90' rischia tantissimo sul pressing di Spence. Malissimo sul gol del 2-1 di Bellingham., Ryerson 6 - Sempre un gran lottatore, anche se si trova davanti un avversario complicato come Gordon. Con le buone o con le cattive riesce sempre a cavarsela, trovando anche lo spunto per andare avanti., Dal 15' st Aursnes 6 - Aggiunge dinamismo e tecnica sulla fascia destra., Ajer 6 - Va spesso a scontrarsi con Kane, sa benissimo che non può concedergli un millimetro, esegue il compito senza protestare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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#Bellingham segna una doppietta, raggiunge quota 6 gol e si porta alla pari con #Kane, anch’egli a 6. Mai prima d’ora una Nazionale aveva avuto due giocatori con 6 o più gol nello stesso #Mondiale. L’ #Inghilterra è la prima Nazionale in tutta la storia. #Norv x.com
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