Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, il cavo della telecamera sospesa sopra il campo sembra essere stato colpito da una palla prima del gol di Bellingham che ha pareggiato la partita. La scena ha suscitato commenti sui social, dove il rinvio del portiere norvegese, apparentemente toccando uno dei cavi della telecamera, ha alimentato sospetti riguardo alla dinamica dell’azione. Il gol è stato segnato senza che si siano riscontrate anomalie ufficiali nelle immagini o nelle decisioni arbitrali.

Sui social gli inglesi l'hanno ironicamente ribatezzato "Il cavo di Dio": l'azione del gol dell'1-1 di Bellingham contro la Norvegia nasce da un rinvio del portiere scandinavo Nyland che sembra toccare uno dei cavi della telecamera sospesa sullo stadio, la cosiddetta "spidercam". Il chip presente all'interno del pallone, però, non ha segnalato nessun movimento e il Var ha così deciso di non richiamare l'arbitro per annullare la rete. Che cosa è successo davvero?. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Norvegia-Inghilterra: il cavo della telecamera è stato colpito dalla palla prima del gol Bellingham?

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Norvegia - Inghilterra reddit

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