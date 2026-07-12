Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, il gol di Jude Bellingham ha suscitato proteste dopo che alcuni hanno sostenuto che la traiettoria del pallone fosse stata alterata. Si è infatti verificato un contatto tra il pallone e il cavo di una telecamera aerea, noto come spider cam, prima che il gol fosse convalidato. La FIFA ha poi emesso una risposta ufficiale alle contestazioni.

Norvegia-Inghilterra, proteste per il pareggio dei Tre Leoni firmato da Jude Bellingham: la traiettoria del pallone modificata dal cavo della telecamera?. Un episodio destinato a far discutere ha segnato il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Inghilterra, terminato con il successo dei Tre Leoni per 2-1. La rete dell’ 1-1, firmata da Jude Bellingham nel recupero del primo tempo, è nata infatti da una situazione insolita: il pallone, rinviato dal portiere norvegese Nyland, avrebbe colpito il cavo della spider cam sospeso sopra il terreno di gioco. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Norvegia-Inghilterra, caso sul gol di Bellingham: il pallone colpisce il cavo della spider cam. La FIFA risponde alle proteste

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Bellingham trascina l'Inghilterra, ma quel gol era da ANNULLARE | Inghilterra - Norvegia

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