Il gol di Bellingham fa infuriare la Norvegia | la palla ha colpito il cavo della telecamera La Fifa mostra il video e chiude il caso
Durante il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, il primo gol segnato da Jude Bellingham ha generato polemiche. La Norvegia ha contestato l’episodio, sostenendo che la palla avrebbe colpito il cavo di una telecamera prima di entrare in porta. La FIFA ha diffuso un video che mostra l’azione e ha deciso di chiudere il caso, confermando che il gol è regolare.
Il primo gol di Jude Bellingham in Norvegia – Inghilterra si è trasformato in un caso. Al 45+2 del quarto di finale all’Hard Rock Stadium di Miami, la rete del momentaneo pareggio inglese ha scatenato le proteste furiose dei norvegesi, convinti di essere stati danneggiati da un dettaglio a dir poco insolito: il contatto tra il pallone e il cavo di una telecamera sospesa sopra il campo. Norvegia-Inghilterra: la protesta per la “Spidercam”. La ricostruzione della panchina scandinava è netta. Secondo il ct Solbakken e il portiere Orjan Nyland, il rinvio dello stesso Nyland dalla porta avrebbe urtato in aria i cavi della “Spidercam” — la telecamera che si muove in verticale e in orizzontale sopra il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Si parla di: L'allenatore norvegese era furioso dopo aver subito il gol.
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