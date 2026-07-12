Il gol di Bellingham fa infuriare la Norvegia | la palla ha colpito il cavo della telecamera La Fifa mostra il video e chiude il caso

Notizia in breve

Durante il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, il primo gol segnato da Jude Bellingham ha generato polemiche. La Norvegia ha contestato l’episodio, sostenendo che la palla avrebbe colpito il cavo di una telecamera prima di entrare in porta. La FIFA ha diffuso un video che mostra l’azione e ha deciso di chiudere il caso, confermando che il gol è regolare.