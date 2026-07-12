Norvegia-Inghilterra che polemiche! Papà Haaland | Derubati bravo arbitro E Bellingham attacca Tuchel

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inghilterra e Norvegia si sono affrontate in una partita che ha suscitato molte polemiche. Durante il match, il giallo mostrato a Bellingham ha generato discussioni, poiché la palla sembra aver colpito la spider cam. Inoltre, il padre di Haaland ha commentato la partita dicendo che la squadra è stata “derubata” e ha elogiato l’arbitro. Bellingham ha anche attaccato pubblicamente il suo allenatore, Tuchel.

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Inghilterra-Norvegia si è conclusa con una lunga scia di polemiche. Non solo il giallo sull'1-1 di Bellingham, con la palla che sembra aver colpito la spider cam, ma anche le parole del 10 inglese contro. il suo allenatore.  A fine partita l'allenatore dell'Inghilterra ha parlato così della prestazione dei suoi, vittoriosi ma tutt'altro che convincenti: "Oggi siamo stati fortunati. Il modo in cui abbiamo giocato è stato sciatto, abbiamo commesso molti errori tecnici. Questo non ha nulla a che fare con la mentalità. Dobbiamo fare meglio". Bellingham ha risposto a tono: "Non penso sia così, forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth e altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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