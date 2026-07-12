Jude Bellingham ha segnato una doppietta nel quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, portando la squadra alla vittoria per 2-1. Al termine della partita, il commissario tecnico norvegese ha espresso insoddisfazione per la prestazione dei suoi, senza specificare ulteriori dettagli. La partita ha visto Bellingham protagonista, mentre il tecnico avversario ha commentato criticamente le scelte e l’andamento della squadra.

Jude Bellingham ha deciso con una doppietta il quarto di finale contro l’Inghilterra, vincitrice per 2-1 sulla Norvegia. Al termine della partita il ct Thomas Tuchel ha criticato i suoi: “Non sono contento della prestazione. Abbiamo giocato in modo sciatto, abbiamo fatto molti errori, oggi eravamo lenti. Siamo stati fortunati. Dobbiamo giocare meglio". La sua stella ha replicato così: “Forse non sa cosa significhi giocare in quelle condizioni contro gente come Haaland, Ødegaard, Nusa e Sørloth”. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Inghilterra-Norvegia, Bellingham contro Tuchel: "Non sa cosa significa giocare contro Haaland"

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Bellingham REACTS to Tuchel criticism!

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