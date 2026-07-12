L’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1, conquistando la semifinale. La squadra scandinava era passata in vantaggio con un gol di Schjelderup al 30’. Nella ripresa, Bellingham ha pareggiato al 45’ e ha segnato il gol decisivo al 70’. La doppietta del centrocampista del Real Madrid ha deciso la partita. La Norvegia si è presentata con la formazione titolare, mentre l’Inghilterra ha schierato i suoi titolari principali.

Scandinavi vanno avanti con Schjelderup alla mezz'ora, poi si scatena il fantasista del Real che prima pareggia al 45', poi firma il gol che vale la qualificazione nel primo tempo supplementare L’Inghilterra trascinata da Bellingham, ribalta la Norvegia 2-1 ai supplementari e conquista la semifinale delMondiale(la quarta della sua storia). A nulla è servito il vantaggio norvegese conSchjelderup, gli scandinavi sono stati rimontati dallo straripante centrocampista del Real Madrid. Ora la nazionale di Tuchel dovrà affrontare la vincente tra Argentina e Svizzera. Comincia il match e a fare la partita è l’Inghilterra, per la prima... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Norvegia-Inghilterra 1-2: la doppietta di Bellingham vale la semifinale

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