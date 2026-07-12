Norvegia-Inghilterra 1-2 | la doppietta di Bellingham vale la semifinale

Da ildifforme.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1, conquistando la semifinale. La squadra scandinava era passata in vantaggio con un gol di Schjelderup al 30’. Nella ripresa, Bellingham ha pareggiato al 45’ e ha segnato il gol decisivo al 70’. La doppietta del centrocampista del Real Madrid ha deciso la partita. La Norvegia si è presentata con la formazione titolare, mentre l’Inghilterra ha schierato i suoi titolari principali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scandinavi vanno avanti con Schjelderup alla mezz'ora, poi si scatena il fantasista del Real che prima pareggia al 45', poi firma il gol che vale la qualificazione nel primo tempo supplementare L’Inghilterra trascinata da Bellingham, ribalta la Norvegia 2-1 ai supplementari e conquista la semifinale delMondiale(la quarta della sua storia). A nulla è servito il vantaggio norvegese conSchjelderup, gli scandinavi sono stati rimontati dallo straripante centrocampista del Real Madrid. Ora la nazionale di Tuchel dovrà affrontare la vincente tra Argentina e Svizzera. Comincia il match e a fare la partita è l’Inghilterra, per la prima... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

norvegia inghilterra 1 2 la doppietta di bellingham vale la semifinale
© Ildifforme.it - Norvegia-Inghilterra 1-2: la doppietta di Bellingham vale la semifinale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Doppietta Bellingham, l'Inghilterra batte la Norvegia e vola in semifinaleL'Inghilterra ha battuto la Norvegia con un risultato di 3-0 e si è qualificata per la semifinale.

Mondiali 2026: Inghilterra in semifinale. Battuta ai supplementari la Norvegia: 2-1. Doppietta di Bellingham. Haaland sostituitoL'Inghilterra ha superato la Norvegia 2-1 ai supplementari nei quarti di finale dei Mondiali a Miami.

Temi più discussi: Mondiali di Calcio 2026 2026 - Norvegia - Inghilterra 1-1: Gol annullato a Heggem - Video; Norvegia-Inghilterra 1-2, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali; Bellingham porta l’Inghilterra in semifinale con due gol: Norvegia battuta 2-1 ai supplementari; Bellingham ribalta la Norvegia ai supplementari: 1-2, doppietta e Inghilterra in semifinale.

norvegia inghilterra norvegia inghilterra 1 2Norvegia-Inghilterra 1-2: doppio Bellingham, è semifinale Mondiale. Finisce il sogno HaalandIl fuoriclasse del Real prende per mano la sua nazionale e la porta tra le prime quattro rimontando l’iniziale vantaggio di Schjelderup. Il bomber del City lascia la gara prima del secondo tempo suppl ... tuttosport.com

norvegia inghilterra norvegia inghilterra 1 2Video Gol Highlights Norvegia – Inghilterra 1-2 e Sintesi Mondiali 2026Video Gol e Highlights di Norvegia - Inghilterra 1-2: Schjelderup porta in vantaggio i vichinghi, Bellingham pareggia nel finale di primo tempo e in apertura ... stadiosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web