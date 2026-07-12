noos riparte con christopher nolan e matt damon

La nuova stagione di Noos – L’Avventura della Conoscenza inizia questa sera su Rai 1, con cinque puntate in programma. La serie di divulgazione scientifica torna con un episodio dedicato a Christopher Nolan e Matt Damon. Alberto Angela conduce il programma, che affronta temi legati alle novità nei diversi settori del sapere. La trasmissione va in onda in prima serata e si rivolge a un pubblico interessato alla scienza e alla cultura.

Alberto Angela torna questa sera, domenica 12 luglio, con una nuova stagione di Noos – L’Avventura della Conoscenza, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e alle novità nei vari campi del sapere, in onda in prima serata su Rai 1 per cinque puntate. Anticipazioni e ospiti del 12 luglio 2026. La puntata si aprirà con il regista Christopher Nolan e Matt Damon, che presenteranno con Alberto Angela il loro ultimo film, Odissea. L’atteso kolossal, basato sull’omonimo poema di Omero e in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, promette di essere un successo sotto ogni punto di vista. Il padrone di casa, insieme al... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Noos, Alberto Angela torna su Rai 1 e parla di Odissea con Christopher Nolan e Matt DamonAlberto Angela torna in prima serata con il programma Noos – L’avventura della conoscenza, aprendo la nuova stagione.

Noos torna stasera su Rai 1: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt DamonStasera torna su Rai 1 il programma “Noos – L’avventura della conoscenza” condotto da Alberto Angela.

Temi più discussi: Alberto Angela fa il colpo dell'estate: Christopher Nolan e Matt Damon arrivano a Noos su Rai 1; Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul film Odissea: Il più difficile mai fatto; Noos torna stasera su Rai 1: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon; Noos - L'avventura della scoperta: di che parla Alberto Angela il 12 luglio.

Riparte questa sera su Rai Uno Noos - L’avventura della conoscenza, la trasmissione di divulgazione scientifica nata dopo SuperQuark. Ospiti attore e regista dei film che esce il prossimo 16 luglio x.com

Perché non vediamo l'ora che Alberto Angela ci racconti l'Odissea con Matt Damon e Christopher NolanRiparte questa sera su Rai Uno Noos - L’avventura della conoscenza, la trasmissione di divulgazione scientifica nata dopo SuperQuark. Ospiti attore e regista dei film che esce il prossimo 16 luglio ... vanityfair.it

Cosa guardare stasera in tv: perché non perdere Alberto Angela a Noos che intervista Nolan e Matt Damon su OdisseaEvento imperdibile su Rai 1: riparte Noos di Alberto Angela con un'intervista esclusiva a Christopher Nolan e Matt Damon per il film Odissea. cosmopolitan.com