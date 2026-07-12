Noos riparte con Christopher Nolan e Matt Damon
La nuova stagione di Noos – L’Avventura della Conoscenza inizia questa sera su Rai 1, con cinque puntate in programma. La serie di divulgazione scientifica torna con un episodio dedicato a Christopher Nolan e Matt Damon. Alberto Angela conduce il programma, che affronta temi legati alle novità nei diversi settori del sapere. La trasmissione va in onda in prima serata e si rivolge a un pubblico interessato alla scienza e alla cultura.
Alberto Angela torna questa sera, domenica 12 luglio, con una nuova stagione di Noos – L’Avventura della Conoscenza, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e alle novità nei vari campi del sapere, in onda in prima serata su Rai 1 per cinque puntate. Anticipazioni e ospiti del 12 luglio 2026. La puntata si aprirà con il regista Christopher Nolan e Matt Damon, che presenteranno con Alberto Angela il loro ultimo film, Odissea. L’atteso kolossal, basato sull’omonimo poema di Omero e in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, promette di essere un successo sotto ogni punto di vista. Il padrone di casa, insieme al... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Noos, Alberto Angela torna su Rai 1 e parla di Odissea con Christopher Nolan e Matt DamonAlberto Angela torna in prima serata con il programma Noos – L’avventura della conoscenza, aprendo la nuova stagione.
Noos torna stasera su Rai 1: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt DamonStasera torna su Rai 1 il programma “Noos – L’avventura della conoscenza” condotto da Alberto Angela.
Temi più discussi: Alberto Angela fa il colpo dell'estate: Christopher Nolan e Matt Damon arrivano a Noos su Rai 1; Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul film Odissea: Il più difficile mai fatto; Noos torna stasera su Rai 1: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon; Noos - L'avventura della scoperta: di che parla Alberto Angela il 12 luglio.
Odissea nasce per parlare al pubblico di oggi partendo da un testo di tremila anni fa. Alberto Angela inaugura la nuova stagione di Noos su Rai1 con un’intervista a Christopher Nolan e Matt Damon, ospiti della prima puntata dedicata al kolossal in arrivo a facebook
Riparte questa sera su Rai Uno Noos - L’avventura della conoscenza, la trasmissione di divulgazione scientifica nata dopo SuperQuark. Ospiti attore e regista dei film che esce il prossimo 16 luglio x.com
Perché non vediamo l'ora che Alberto Angela ci racconti l'Odissea con Matt Damon e Christopher NolanRiparte questa sera su Rai Uno Noos - L’avventura della conoscenza, la trasmissione di divulgazione scientifica nata dopo SuperQuark. Ospiti attore e regista dei film che esce il prossimo 16 luglio ... vanityfair.it
Cosa guardare stasera in tv: perché non perdere Alberto Angela a Noos che intervista Nolan e Matt Damon su OdisseaEvento imperdibile su Rai 1: riparte Noos di Alberto Angela con un'intervista esclusiva a Christopher Nolan e Matt Damon per il film Odissea. cosmopolitan.com