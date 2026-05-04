Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 4 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi. La nuova stagione si apre all’insegna della musica. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno con “Sulle note di Londra”, quest’anno Alberto Angela attraverserà l’Atlantico per raccontare un’altra città che ha un legame profondo con la musica: la Grande Mela, con “Sulle note di New York”. Un viaggio sonoro per la città, dove ogni set sarà abbinato a una canzone o a un artista statunitense. La puntata si aprirà sospesa tra cielo e acciaio, all’ultimo piano del suo grattacielo simbolo, l’Empire State Building.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

ULISSE VERSAILLES IN PIANO SEQUENZA - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DI LUNEDÌ 2 MARZO 2026 SU RAI 1

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Stasera torna Alberto Angela con Ulisse, programma cult che purtroppo viene proposto col contagocce, in una nuova puntata dedicata a New York. L’occasione è quella giusta per proseguire le mie analisi sui divulgatori, poste a metà tra rigore analitico e lo sti - facebook.com facebook

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