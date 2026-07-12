. Questa sera, domenica 12 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Si aprirà con il regista Christopher Nolan e Matt Damon, che presenteranno con Alberto Angela il loro ultimo film “Odissea”, la nuova stagione di “Noos – L’avventura della conoscenza”. L’atteso Kolossal basato sull’omonimo poema di Omero, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, promette di essere... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Noos - L’avventura della conoscenza con Alberto Angela riparte su Rai 1: le anticipazioniAlberto Angela torna su Rai 1 con una nuova stagione di Noos - L’avventura della conoscenza.

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 4 maggioStasera, lunedì 4 maggio 2026, alle 21:20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la docu-serie condotta da Monica Maggioni.

Temi più discussi: Alberto Angela fa il colpo dell'estate: Christopher Nolan e Matt Damon arrivano a Noos su Rai 1; Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni; La ricerca di UniCa sulla longevità protagonista su RAI 1 della prima puntata di Noos - L’avventura della conoscenza; Anticipazioni tv della settimana: Alberto Angela torna con Noos, la nuova serie del programma sulla conoscenza.

Riparte questa sera su Rai Uno Noos - L’avventura della conoscenza, la trasmissione di divulgazione scientifica nata dopo SuperQuark. Ospiti attore e regista dei film che esce il prossimo 16 luglio x.com

Noos – L’avventura della conoscenza stasera su Rai 1: si parla di The OdysseyDomenica 12 luglio 2026 su Raiuno in prima serata torna Noos – L’avventura della conoscenza, presentato come semrpe da Alberto Angela. A partecipare al programma in qualità di ospiti d’eccezione sono ... radiomusik.it

Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streamingNoos - L'avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Alberto Angela in onda su Rai 1. Tutte le info ... tpi.it