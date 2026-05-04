Stasera, lunedì 4 maggio 2026, alle 21:20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la docu-serie condotta da Monica Maggioni. La trasmissione combina il metodo giornalistico con il racconto, il reportage, le inchieste e l’analisi dei dati. La puntata sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale e sui canali digitali della rete. Sono previsti ospiti e anticipazioni sui temi trattati.

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3. Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Perché i narcos hanno l’Europa in pugno? Con quanta facilità la droga entra nei porti del nostro continente? E come viene distribuita? Stasera la puntata dal titolo “Potere narcos: la presa d’Europa”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 4 maggio

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