Domenica 12 luglio alle 21, torna “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma dedicato alla divulgazione scientifica. Alberto Angela parlerà delle relazioni di coppia, della longevità e delle star di Odissea. La trasmissione si concentrerà su vari temi legati alla scienza e alla cultura, offrendo approfondimenti e aggiornamenti. La puntata sarà trasmessa in diretta, con focus su argomenti di attualità e curiosità.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma dedicato alla divulgazione scientifica e alle novità dai vari campi del sapere, torna domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai1 per cinque puntate. La nuova stagione di Noos si apre con il regista Christopher Nolan e Matt Damon, che presenteranno con Alberto Angela il loro ultimo film “ Odissea “, la nuova stagione di Noos. L’atteso kolossal basato sull’omonimo poema di Omero, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, promette di essere un successo sotto ogni punto di vista e Alberto Angela assieme al suo protagonista e al regista racconterà i diversi aspetti legati tanto alla realizzazione del film quanto al grande lavoro di sceneggiatura e ricostruzione utilizzati per raccontare le gesta del mitologico eroe Ulisse. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - NOOS: ALBERTO ANGELA TRA RELAZIONI DI COPPIA, LONGEVITÀ E LE STAR DI ODISSEA

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